Meghan Markle i książę Harry przechodzą kryzys w Niemczech?! Ekspert od mowy ciała nie ma wątpliwości

Według mnie oni są dobraną parą. Pewnych rzeczy nie da się udawać, chyba że jest się bardzo dobrym aktorem. No a przecież według zaciekłych hejterów Meghan ona jest aktorką kiepską, tym bardziej z Harry'ego żadnej tam aktor. Więc czasem to wygląda tak jakby się tutaj niektórzy nie mogli zdecydować co takiego mogliby dziś hejtować