Meghan Markle już w 2014 roku rozpisywała się o ślubie Kate Middleton! Ujawniono archiwalny wpis z jej prywatnego bloga

Meghan Markle zarzekała się, że nie wiedziała nic o rodzinie królewskiej. Prawda może być inna

Znaczna część wzbudzających emocje wywodów Harry'ego dotyczyła jego żony. Meghan Markle zazwyczaj przedstawiana była jako ta poszkodowana i dyskryminowana przez rodzinę królewską. Co ciekawe, książę zapewniał w swojej książce, że Meghan nie wiedziała "prawie nic" o jego krewnych i nigdy nawet nie szukała informacji na ich temat w sieci. Sama księżna Sussex przekonywała podczas wywiadu u Oprah, że zanim poznała męża, na temat royalsów wiedziała "bardzo niewiele". Wypowiedzi stały w kontrze do rewelacji jej przyjaciółki z dzieciństwa, która twierdziła, że Markle była od zawsze zafascynowana najważniejszą rodziną w Wielkiej Brytanii . Okazuje się, że tajemnicza informatorka mogła mieć rację...

Brytyjski tabloid dotarł do archiwalnych wpisów Meghan Markle

Meghan Markle pisała o Kate Middleton w 2014 roku

We wstępie Meghan odniosła się do postaci znanej z kreskówek lat 80. She-Ra jest siostrą bliźniaczką He-Mana i władającą mieczem królewską buntowniczką znaną ze swojej siły. Zdaje się więc, że w Markle od zawsze tkwiły buntownicze zapędy. W dalszej części wpisu księżna Sussex pisała o tym, jak dorosłe kobiety kontynuują dziecięce fantazje o byciu księżniczkami, odwołując się do wielkiego poruszenia związanego ze ślubem Kate i Williama w 2011 roku. Z pewnością nie spodziewała się, że niebawem to ona będzie w centrum zainteresowania Brytyjczyków i całego świata.