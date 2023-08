Meghan Markle ma OBSESJĘ na punkcie Beckhamów. Była zła, że Victoria niechętnie daje jej darmowe ubrania i bała się, że zostanie przyćmiona

Za dużo na pu... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja pamiętam jakiś wywiad Merkle, gdzie zapytana została czemu nie nosi ubrań od Victorii bo przecież się przyjaźnią. Ta skwitowała, że nie są na jej figurę. To było jeszcze wtedy, kiedy Meghan miała dobrą prasę. Mam wrażenie, że Viktoria chciała nawiązać jakieś bliższe relacje z nową księżną bo to dobre dla marki i generalnie why not. I generalnie ładnie Viktoria te afronty znosiła, nic do prasy nie wypływało, żadne gorzkie żale. Ale tak naprawdę Beckhamom H&M nigdy nie byli do niczego potrzebni, oni do wszystkiego doszli sami, swoimi rękoma budowali swój sukces. Merkle by teraz nerkę oddała za jakąś luksusową współpracę, żeby poczuć się znowu jak duchess of sussex.