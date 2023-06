Meghan Markle tylko UDAWAŁA, że przeprowadza wywiady w podcaście? "Podwładni odwalali robotę, a potem DOKLEJALI jej głos"

Meghan Markle fałszowała własny podcast? Szokujące oskarżenia

Choć podcast "Archetypes" utrzymał się w serwisie stosunkowo długo, to kilka dni temu oficjalnie poinformowało, że Spotify nie zamierza dalej finansować wywiadów Meghan Markle z zapraszanymi gośćmi. Media donosiły, że opiewająca na 20 milionów dolarów umowa ostatecznie się nie zwróciła, a szef serwisu miał nawet nazwać Sussexów "p*eprzonymi naciągaczami".

Co więcej, wygląda na to, że to nie koniec problemów pary. Daily Mail donosi, że jeden z serwisów branżowych oskarżył księżną o fałszowanie własnych wywiadów w ramach wspomnianej serii. Portal Podnews sugeruje, że nie wszyscy rozmówcy mieli okazję pogawędzić z Meghan, bo część dyskusji prowadzili za nią... członkowie ekipy. Podczas montażu nanoszono tylko jej głos w miejsca, gdzie powinny padać z jej strony pytania.