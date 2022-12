Meghan Markle ujawnia SMS-y OD OJCA i uderza w SIOSTRĘ! Samantha Markle grzmi: "Tata przeszedł dwa ataki serca i udar, a ona nic nie zrobiła!"

Karla 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

Rodziców nikt sobie nie wybiera. Ojciec jej nie bił, nie gwałcił, nie zostawił. To że rozmawiał z prasą ... co to za problem? Ok. Obraziła się, ale wykreślanie ojca z rodziny, całkowite olanie .... Kim trzeba być? J też nie mam świętego ojca, ale kuźwa to mój ojciec, nigdy mnie nie lał, dbał jak potrafił a to, że dotknął go alkoholizm ... to nie jest jego wina i nawet gdyby mu zrobiono foty jak leży pijany w rowie to i tak bym się go nigdy nie wyparła.