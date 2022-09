Meghan Markle URONIŁA ŁZĘ na pogrzebie królowej Elżbiety II (ZDJĘCIA)

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września w letniej rezydencji w Balmoral. 11 dni po śmierci monarchini odbywają się uroczystości pogrzebowe, a królowa niebawem spocznie w kaplicy św. Jerzego w Windsorze. Do Wielkiej Brytanii zjechały tłumy - najważniejsi przedstawiciele państw, a także tysiące Brytyjczyków, którzy po raz ostatni chcieli złożyć hołd królowej Elżbiecie II. Nie zabrakło oczywiście członków rodziny królewskiej. W pogrzebie uczestniczyli nawet najmłodsi royalsi - zgodnie z zapowiedziami wśród żałobników pojawili się książę George i księżniczka Charlotte.

Po nabożeństwie w Opactwie Westminserskim trumna z ciałem królowej Elżbiety II została odprowadzona w uroczystym kondukcie do łuku triumfalnego Wellington Arch. Tam została umieszczona w karawanie i wyruszyła do zamku Windsor. W kaplicy św. Jerzego rozpocznie się druga część uroczystości pogrzebowych. Królewscy komentatorzy od wielu dni powtarzali, że to wyjątkowy pogrzeb, bowiem łączy ze sobą członków rodziny królewskiej i wszystkich poddanych królowej Elżbiety II.