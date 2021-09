Meghan Markle wróciła przed aparaty... KSIĄŻĘCYM GESTEM pozdrawiła fotoreporterów w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Na kilka miesięcy po narodzinach Lilibet Diany Meghan Markle wycofała się z życia publicznego. Była księżna miała w tym czasie okazję, by w domowym zaciszu pomyśleć o nowym powołaniu. Od czasu wyjazdu z Wielkiej Brytanii do Ameryki Meghan razem z Harrym starają się znaleźć rolę, jaką we współczesnym świecie mogliby pełnić książę-dezerter i trzecioligowa aktorka o dużych aspiracjach. Jakoś tak wyszło, że zdecydowali się na zostanie pełnoetatowymi filantropami.