Meghan Markle wspomniała o dzieciach podczas przemowy w Nigerii. Dzień Matki spędziła z dala od nich...

Mimo odcięcia się od reszty royalsów i wyprowadzki do USA, "zwyczajni" Meghan Markle i książę Harry wciąż chętnie korzystają z książęcych przywilejów. Ostatnio znów nie dają mediom o sobie zapomnieć. Chodzi oczywiście o wyprawę do Nigerii.

Meghan Markle tęskni za dziećmi

Meghan Markle i książę Harry zachwycają się wizytą w Nigerii

Pominę protokół, ponieważ w tym momencie wszyscy jesteśmy rodziną. Dziękuję za powitanie mojej żony i mnie w Nigerii. To nasza pierwsza wizyta. Z pewnością nie będzie ostatnią. Dziękuję za ceremonię nadania imienia. Nie wiem, jak zostałem w to wciągnięty, ale móc być tego świadkiem u boku mojej żony... To dla nas obojga, ale zwłaszcza dla niej, wiele znaczy. Dziękuję za to - mówił Harry.