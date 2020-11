Meghan Trainor zdradza, dlaczego NIE CHCE uprawiać SEKSU W CIĄŻY

Szczera 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Niech każdy robi co uważa. Ale po rozwiązaniu też zawsze będzie gdzieś dziecko w pobliżu. Do tego pológ, później dojdzie zmęczenie, a hormony każą jej się skupić na potomku. Więc marnie to widzę. Facet może i cierpliwy, ale kobiety nie bądźcie naiwne, do czasu... Mało to przypadków gdzie dziecko stało się ważniejsze od męża, a mąż zostawił matkę z kilku miesięcznym dzieckiem?