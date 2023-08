Mel C chwali się SPORTOWĄ SYLWETKĄ w bikini. Robi wrażenie? (ZDJĘCIA)

Fiona 36 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Ciało, to nie tylko otoczka wyglądu, to nasz stan psychiczny, ważne jest, aby nas nie ograniczało jako nic nieznacząca powłoka, najważniejsze jest, żeby było nośnikiem naszego zdrowia, bo jak to się mówi w zdrowym ciele - zdrowy duch.