Menadżerka Małgorzaty Foremniak komentuje zmiany w "Mam Talent!": "WIELKA SZKODA"

Ludzie tylko nie Wieniawa, to chyba jakiś żart, co ta panienka może mieć do powiedzenia.Chylinska ma duży dorobek artystyczny, Foremniak zawodowa aktorka .Wieniawa kilka romansów na koncie