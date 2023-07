Mentorka Irena punktuje WPADKI Beaty Kozidrak podczas lunchu z ambasadorem Panamy. "Strój powinien mieć charakter wizytowy"

Beata Kozidrak zaliczyła modową wpadkę?

Kozidrak może poszczycić się wieloma znajomościami w świecie artystycznym. Jak się okazuje, gwiazda cieszy się również sympatią polityków. I to zagranicznych. W ostatnim wpisie na Instagramie pochwaliła się nietypowym towarzystwem podczas lunchu.

Zamiast gratulacji, w komentarzach z miejsca pojawiły się jednak przytyki w stronę kreacji Kozidrak. Trzeba przyznać, że wokalistka postawiła na dość oryginalny ubiór, biorąc pod uwagę okoliczności. Do króciutkiej sukienki dobrała kanarkowy płaszcz, klapki na obcasie i "kosmiczne" ciemne okulary.

I poszła Pani na to spotkanie w body i płaszczu?; Podziwiam za odwagę, ale sam ubiór to jedna wielka porażka; Totalne bezguście. Nie wypadało ubrać się tak dwudziestolatce, a co dopiero kobiecie w tym wieku - piszą internauci.