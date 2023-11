Mężczyzna ma dwie partnerki. Wiedzą o sobie. "Tydzień spędzam z jedną, weekend z drugą"

Sam mieszka na co dzień z Anną, która jest jego narzeczoną. Trzy lata temu para kupiła wspólnie dom z tarasem. W piątki po południu Sam wyjeżdża do Hampshire, gdzie spędza weekendy w dwupokojowym mieszkaniu ze swoją drugą partnerką, Megan.

Większość ludzi myśli, że poliamoria to tylko szalone igraszki. Myślą, że Anna, Megan i ja nie wychodzimy z łóżka. Ale to nie jest prawda. Nie zrozumcie mnie źle, lubię uciechy cielesne, ale byłbym bardzo zmęczony, gdyby chodziło tylko o to. Odkryłem, że mogę żywić uczucia do więcej niż jednej osoby naraz. Jeśli to działa, dlaczego nie? Przecież mamy rok 2023 - mówi Sam w wywiadzie dla Daily Mail.