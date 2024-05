Miał trafić do rzeźni, a teraz pojawił się na czerwonym dywanie w Cannes! (ZDJĘCIA)

Festiwal Filmowy w Cannes to jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych festiwali filmowych na całym świecie. Wydarzenie co roku odbywa się we Francji. Jedną z najważniejszych nagród przyznawanych podczas eventu jest Złota Palma, która jest symbolem najwyższych osiągnięć w kinematografii i uznaniem zarówno artystycznego wizjonerstwa, jak i reżyserskiego mistrzostwa. Co roku wydarzenie to przyciąga ogromne sławy, które brylują na czerwonym dywanie.