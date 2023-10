Miała 14 lat, gdy zaszła w pierwszą ciążę. Jako 18-latka miała już TRÓJKĘ DZIECI. W sieci wrze: "Żaden powód do dumy!"

Monika 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i co w tym złego? Jeśli zapewnia dzieciom wszystkiego co potrzeba, nie chodzą brudne i głodne, mają zapewnioną edukację i dach nad głową to o co chodzi? Jak się dziecku krzywda dzieje, jest bite i poniżane a nawet zabijane jak Kamilek z Częstochowy to nikt tego nie widzi a jak nastolatka ma dziecko i jeszcze o nie dba to jest afera. Wszystkiego najlepszego życzę i mamie i dzieciom. Niech się zdrowo dzieci chowają i były szczęściem dla rodziców.