Miała 16 lat, gdy wygrała fortunę w Wielkiej Brytanii. Majątek zmienił jej życie w koszmar. Co się z nią dzieje?

Straciła prawie 2 miliony funtów

Brytyjka tłumaczy, że była "za młoda" na tak ogromne pieniądze, co doprowadziło ją do wielu problemów. Zmagała się z depresją, a nawet próbowała odebrać sobie życie. Zamiast luksusów, wygrana dała jej stres i złamane serce. Przez niemal 20 lat wydawała fortunę na imprezy, markowe ubrania i operacje plastyczne, z czego samo powiększenie biustu kosztowało ją 17 tys. funtów .

Milionerka nie miała lekko

Fortuna przyciągnęła fałszywych przyjaciół, którzy chcieli jedynie jej pieniędzy. Callie wielokrotnie apelowała do rządu o podniesienie wieku, w którym można brać udział w loterii. W ten sposób chciała uchronić młodych ludzi, aby nie przechodzili przez to samo, co ona. Dziś, gdy wiek uprawniający do gry w loterię został podniesiony do 18 lat, Callie, wciąż przestrzega przed zgubnymi skutkami ogromnej wygranej w młodym wieku.