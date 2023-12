Miała u stóp CAŁY ŚWIAT. Odeszła w strasznych okolicznościach. Dziś mija 12 lat od śmierci Violetty Villas

Mini 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jako młoda kobieta była wybitnej urody i śpiewać potrafiła. Mogła przebić sława Brigitte Bardot czy sama Merlin, ale w głowie jej się poprzewracało… Czasem ludzie mający świadomość swojej wyjątkowości tracą grunt pod nogami, co za tym idzie, uważają się za lepszych i traktują innych z góry. O ironio tylko dzięki właśnie innym trafiają na szczyt, bo to przez nasz podziw, uwielbienie czy nawet zazdrość. A dalej popadają w szaleństwo, tworzą teorie spiskowe, zamykają się w sobie, bo przecież „jak to do diaska? Jestem lepsza niż wszystkie inne, gdzie moja sława i uwielbienie świata? Dlaczego jeszcze nie jest on u mych stóp? Jak ktoś śmie mówić mi co mam robić? Jak to ktoś mnie mnie krytykować?” Najbardziej współczuję jej synowi, dzieckiem się nie zajmowała jak przystało na dobrego człowieka i matkę.