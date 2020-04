Michael Buble ZNĘCA SIĘ NAD ŻONĄ? Luisana Lupilato staje w obronie męża: "Wyszłabym za niego jeszcze tysiąc razy!"

Zaskakuje mnie, jacy potrafią być ludzie! Wszyscy obecnie w związku z pandemią przechodzimy przez to samo, żyjemy w izolacji, stresie, strachu i niepewności jutra. Codziennie staramy się z mężem wnieść trochę radości do życia naszych fanów. Pomimo tego cały czas słyszymy, złośliwości od ludzi, którzy nic o nas nie wiedzą - ubolewała za pośrednictwem instagramowego profilu, stając w obronie Michaela.

Po całym bólu, który przeżyliśmy wspólnie w związku z chorobą syna, chcę, byście widzieli, że nie mam mojemu mężowi nic do zarzucenia. Gdybym miała cofnąć czas, wyszłaby za niego jeszcze tysiąc razy! - zapewniła, a następnie odniosła się do komentarzy internautów:

Takie osoby wyrządza krzywdę i wykorzystują pandemię, do zyskania sławy i większej liczby obserwatorów. Nie pozwolę, by ktoś kłamał i nie szanował mojej rodziny. Proszę też was, którzy tak bardzo mi ufaliście przez lata, byście ​​i wy na to nie pozwalali! Dziś świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje miłości, nadziei, jedności i solidarności, a nie ludzi tego pokroju - grzmiał żona Buble’a.