Michael Douglas zbadał swoje DNA i odkrył... pokrewieństwo ze Scarlett Johansson: "To niesamowite!" (WIDEO)

hmmm 23 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Z tego powodu, że żeńskie DNA jest tak silne, a jednocześnie pewne to ży..i ustalali przynależność do narodu po matce, a nie po ojcu. Co ciekawe obecne badania DNA to potwierdzają. Więcej wspólnych fragmentów jest znajdywanych po żeńskich przodkach, a po męskich jest mniejszy ślad.