Michał Adamczyk z "Wiadomości" był oskarżony o brutalne pobicie. Opublikowano zeznanie ofiary. TVP już zareagowała

Onet opublikował w czwartek szokujące zeznania byłej kochanki Michała Adamczyka, która ponad 20 lat temu oskarżyła dziennikarza o brutalne pobicie. Portal uzasadnił decyzję o publikacji troską o interes społeczny. "Dotyczy to osoby, która każdego dnia kształtuje opinie milionów Polaków i zarządza redakcją słynącą z rozliczania przeszłości swoich politycznych oponentów" - czytamy we wstępie artykułu. Adamczyk od lat współpracował już z TVP, kojarzony jest przede wszystkim jako prowadzący Wiadomości, jednak na swoją szansę musiał czekać do dojścia Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Od kwietnia pełni funkcję szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.