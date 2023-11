Michał Gała z aktem oskarżenia! Celebryta wydał oświadczenie: "Jestem NIEWINNY"

Dzasta 37 min. temu zgłoś do moderacji 37 0 Odpowiedz

To jest dosłownie obrzydliwe. Zgodnie z zeznaniami tej dziewczyny całkowicie straciła świadomość po jednym drinku, nie upiła się do nieprzytomności, prawdopodobnie koleś dosypał jej substancje odurzającą. Kiedy słaniała się na nogach zaniósł ją do pokoju, wykorzystał analnie, do tego jest takim geniuszem, że nagrał to telefonem i chwalił się tym koledze wysyłając mu nagranie xD. Ta dziewczyna następnego dnia po przebudzeniu nawet nie wiedziała, że taka sytuacja miała miejsce. Do dziś by nie wiedziała, wszystko to wyszło zupełnie przypadkowo kiedy eks dziewczyna tego oblecha włamała mu się na laptopa i przeglądała jego konwersacje na messengerze. Wtedy zobaczyła jego rozmowę z kumplem i te nagrania. Była na tyle rozgarnięta żeby od razu zareagować, skontaktowała się z pokrzywdzoną laską (od razu ją rozpoznała, bo to ponoć jakaś tik tokowa celebrytka). Dziewczyna była w szoku, w ogóle nie miała pojęcia, że ten typ ją wykorzystał. Szczęście w nieszczęściu, że ex była na tyle nawiedzona żeby mu przejrzeć lapka, bo sytuacja by nigdy nie wyszła na światło dzienne, gość by nie poniósł żadnych konsekwencji, i możliwe, że zrobiłby to samo innej kobiecie.