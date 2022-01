Michał Koterski UDAJE, że po raz TRZECI prosi o rękę Marcelę Leszczak na premierze "Gierka"... (ZDJĘCIA)

Związek Michała Koterskiego i Marceli Leszczak to prawdziwy rollercoaster. Jeszcze do niedawna aktor spotykał się z młodszą o 18 lat Dagmarą Bryzek , ta jednak "zagrzała" miejsce u boku Miśka zaledwie na dwa miesiące. Celebryta uzmysłowił sobie bowiem, że prawdziwą miłością jego życia zawsze była i jest Marcela Leszczak , w związku z czym zabrał ze sobą niedoszłą "top modelkę" na przeszczep włosów do Turcji i tam (już kolejny raz z rzędu) się jej oświadczył .

Teraz Michał Koterski ma kilka powodów do zadowolenia. Nie dość, że udało mu się przekonać matkę swojego syna, by ponownie dała mu szansę, to jeszcze w kinach zadebiutował właśnie film "Gierek", w którym gwiazdor wciela się w tytułową rolę. We wtorek w Dąbrowie Górniczej odbyła się oficjalna premiera szumnie zapowiadanego obrazu.