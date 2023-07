Michał Kubiak i jego słowa o depresji wywołały w sieci burzę. "Nie okazuję zrozumienia dla takich myśli"

Agnieszka 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Powiedział co uważa na ten temat w odniesieniu do sportowców.Sam przez prawie 20 lat grał i zmagał się z różnymi sytuacjami.Mówi o swoim doświadczeniu i ma do tego prawo.Nazwał to chorobą więc nie rozumiem dlaczego wywołuje to oburzenie. Naprawdę ta poprawność polityczna już bokiem wychodzi,nie można uważać inaczej bo znowu kogoś to urazi. Ludzie nie szukajcie problemów tam gdzie ich nie ha i nie dowalacie się do każdego kto ma inne zdanie.Żyjcie i dajcie żyć innym. Dużo tolerancji!