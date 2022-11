Michał Milowicz zabrał młodszą o 13 lat ukochaną na salony (ZDJĘCIA)

Chi town 34 min. temu zgłoś do moderacji 22 6 Odpowiedz

Ok, jakby miala 20 lat a on 33, to ta roznice sie odczuwa szczegolnie na plaszczyznie dojzalosci emocjonalnej…ale po 40 to raczej sie wyrownuje. Jakos ta roznica wogole sie tu nie rzuca w oczy…ludzie sa po prostu chamscy….