Michał Rachoń i Sławomir Cenkiewicz tracą pracę. "Reset" ZNIKA Z TVP!

Helen 17 min. temu zgłoś do moderacji 50 24 Odpowiedz

Nie pamiętacie już 2010... Wtedy wszystkie telewizje były pro tusk a telewizja publiczna to taka tuba PO Teraz będzie to samo - wszystkie kanały będą wychwalać słońce Perú a wy będziecie klaskać i się radować że jest "wolność" i demokracja bo przy korycie ci których lubicie. Na początku o aferach będzie cicho ale potem będzie ich tyle że nawet tvn będzie cicho o nich przybakiwac. Na początku będziecie ich bronić mówiąc PiS więcej kradło ale potem będzie tego za dużo by udawać że deszcz pada gdy ktoś wam w oczy pluje... Ci co mają Więcej lat i nie cierpią na amnezję pamiętają ten scenariusz. A ja będę mieć z was bekę przez cały ten czas.