Michał Rachoń i TV Republika mocno oberwą po kieszeni? Likwidator TVP ma domagać się aż MILIONA ZŁOTYCH. Już jest odpowiedź

Michał Rachoń i TV Republika pójdą z torbami? Zaskakujący ruch TVP

Daniel Gorgosz, likwidator TVP wezwał Tomasza Sakiewicza, prezesa zarządu i Redaktora Naczelnego Telewizji Republika, do zapłaty na rzecz Spółki miliona złotych za naruszenie autorskich praw majątkowych do audycji "Jedziemy" - czytamy.

W wezwaniu przedprocesowym Gorgosz ma domagać się zaniechania realizacji kolejnych odcinków programu, usunięcia jej fragmentów i pełnych odcinków z YouTube'a i mediów społecznościowych, a także do zaprzestania wykorzystywania logotypu. Czy tak się stanie? Najwyraźniej nie, na co może wskazywać komentarz Rachonia na Twitterze. Ten odniósł się do sprawy w dość zaskakujący sposób.