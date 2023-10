Michał Szpak KPI z Danuty Holeckiej po wyborach. "Kocham, pozdrawiam i życzę miłego lotu" (FOTO)

Wybory parlamentarne już za nami. W niedzielę Polacy tłumnie ruszyli do lokali wyborczych, co zaowocowało rekordową frekwencją - według IPSOS swoje głosy oddało aż 72,9% uprawnionych do tego obywateli, a niektórzy na spełnienie obywatelskiego obowiązku czekali do wczesnych godzin porannych. Na oficjalne wyniki wyborów trzeba będzie jeszcze poczekać, jednak już same wyniki sondażowe zdołały wywołać w kraju niemałe zamieszanie. Choć według wstępnych danych najwięcej głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, wiele wskazuje na to, że to opozycja będzie stanowiła większość w parlamencie.