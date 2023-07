Michał Szpak o "wielkiej, namiętnej i burzliwej" miłości. Zdradza, czy jest zakochany

Ala 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 11 Odpowiedz

Te niektóre komentarze są obleśne. Obrażacie go tylko dlatego, że nie wygląda jak typowy polski Janusz? Bo nie jest nudny, szary, bury i ponury? Bo tak chcielibyście widzieć każdego. Michał to bardzo sympatyczny i empatyczny facet. Nie jest tak fałszywy, sztuczny i PRowy jak 90% tych wszystkich celebrytów którzy udają. A to, że lubi siebie i wyraża w taki sposób, to coś złego? Nie, to wasze myślenie jest głupie. Mierzycie każdego swoją miarą, wstyd!