Michał Szpak odebrał kluczyki do nowego samochodu! Zobacz jakiego…

Kto jak kto, ale Michał Szpak wie, jak wyróżnić się w tłumie! Wokalista, który łączy w sobie niesamowity talent wokalny i performerski, podkreślił swój oryginalny styl bycia nowym nabytkiem. To jeden z najbardziej oryginalnych i zaawansowanych technicznie modeli elektrycznych dostępnych w sprzedaży. Ewenement polskiego show-biznesu odebrał Nowego Abartha 500e. To najnowszy, elektryczny model tej sportowej włoskiej marki.

Jak można dowiedzieć się z komunikatu opublikowanego przez koncern Stellantis, Michał Szpak został właśnie ambasadorem Nowego Abartha 500e w Polsce. Inauguracja współpracy miała miejsce 6. czerwca na specjalnym wydarzeniu, na którym pojawiło się spore grono popularnych polskich influencerów. Producent w komunikacie stwierdza, że Michał Szpak, jako jeden z najbardziej intrygujących i ekspresyjnych wokalistów młodego pokolenia, doskonale wpisuje się w dynamiczny i oryginalny styl marki Abarth. Zapytacie więc – co to za samochód?

Do rąk artysty trafił nie byle jaki egzemplarz, ale wyjątkowa, limitowana edycja Scorpionissima. To ekskluzywna i bogato wyposażona wersja – na całym świecie powstanie zaledwie 1949 egzemplarzy, a w Polsce dostępnych będzie jedynie 10! Samochód potrafi – zresztą, tak jak mistrz performance’u, Michał Szpak – dostosować się do każdej sytuacji, m.in. dzięki funkcji zmiany trybów jazdy. Do wyboru są Turismo, Scorpion Street i Scorpion Track, a każdy z nich zupełnie odmienia charakter samochodu. W pierwszym, Nowy Abarth 500e zapewnia niższą moc dla wydajnej, ale wciąż ekscytującej jazdy. W drugim oferuje najwyższe osiągi przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu hamowania regeneracyjnego, a w trzecim wyzwala maksymalną moc napędu elektrycznego!

Auta elektryczne poruszają się bezszelestnie, co w mieście sprawdza się perfekcyjnie, ale marka Abarth skomponowała specjalną "ścieżkę dźwiękową". Generator dźwięku wiernie odtwarza legendarny dźwięk silnika benzynowego Abartha. Samochód Michała Szpaka ma również system audio JBL premium, co pozwala na pełen regulator słuchać np. najnowszego hitu wokalisty, Warszawianki. Napęd elektryczny jest także ekologiczny, co również jest zgodne z podejściem artysty do natury – dzięki zaawansowanej technologii ten mały samochód ma zasięg do 265 km, co wystarczy na tydzień miejskiej jazdy bez emitowania nawet grama dwutlenku węgla!