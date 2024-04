Michał Szpak pozuje z kolegą i publikuje wymowny wpis: "Dwa serca złączone, nic nas nie rozłączy" (FOTO)

Michał Szpak zadebiutował przed szerszą publicznością ponad dekadę temu, gdy pojawił się programie "X Factor". Jego barwna osobowość i oryginalny wizerunek sceniczny sprawiły, że pochodzący z Podkarpacia wokalista z powodzeniem robi karierę w show-biznesie.

W przeciwieństwie do większości swoich kolegów z branży, 33-latek stroni od dzielenia się szczegółami z życia prywatnego. Również sfera miłosna artysty od wielu lat owiana jest nutką tajemnicy. Michał Szpak jakiś czas temu wyznał, że jest panseksualny, czyli czuje pociąg do osób niezależne od ich płci. Nic zatem dziwnego, że po takich słowach wokół jego sfery uczuciowej narosła cała masa plotek i teorii, które dość regularnie podsyca sam zainteresowany, szczególnie gdy łączy się to z promocją jego twórczych dokonań.

Michał Szpak z kolegą: "Dwa serca złączone"

Ostatnio Michał Szpak pojawił się gościnie w utworze duetu Koza/Molehead. Oprócz 33-latka w "OPIO" można również usłyszeć rapera Adiego Nowaka, który często towarzyszy barwnemu ptakowi polskiego show-biznesu. Choć panowie, jak dotąd nie zdradzili, jaki jest charakter ich znajomości, to w mediach społecznościowych nie szczędzą sobie czułości.

Nie inaczej było i tym razem, gdy Szpak udostępnił na Instagramie post, który był serią zdjęć zza kulis pracy nad teledyskiem do wspomnianego utworu. Kadry wykonane na malowniczej Fuertaventurze to jednak nie wszystko, albowiem muzyk zdobył się na kilka słów prosto ze swojego artystycznego serca. Po wyrazach wdzięczności dla twórców utworu 33-latek dość enigmatycznie przytoczył kilka wspomnień, które łączą go z Adim.

Adi Nowak Ty wiesz. Dwa serca złączone, klucz rzucony w piasek, nic nas nie rozłączy, tylko ojca pasek hahaha Love is just a verb, a ja już zawsze będę widział wasze dusze przez okno. Dokonało się. Dziękuję - wyznał Szpak, okraszając swój wywód o wymowny hashtag "love is love".

