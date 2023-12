Michał Szpak przebrał się za Jezusa. Ksiądz GRZMI: "Wolisz być potępiony? To będziesz żyć W PIEKLE!"

W ubiegłym miesiącu Michał Szpak obchodził 33. urodziny czyli tzw. wiek chrystusowy. Z tej okazji piosenkarz postanowił przebrać się w złotą szatę i zapozować przed stołem z zapaloną menorą. Wykreowana przez niego postać do złudzenia przypominała Jezusa, co też podkreślił sam artysta, dołączając do fotografii wymowny wpis.

Chrystusowe 33. W ten nowy etap wchodzę z marzeniem na dłoni pt. NADWIŚLAŃSKI MROK - napisał na Instagramie.

Fotografia stała się powodem oburzenia niektórych internautów. O komentarz został poproszony nawet ksiądz, który przyjaźni się (?) z dziennikarzami jednego z portali plotkarskich. Duchowny w dosadnych słowach skrytykował pomysł Szpaka i uznał jego zdjęcie za "prowokację".

Ksiądz ostro krytykuje Michała Szpaka, który przebrał się za Jezusa

Za święte postacie można się przebierać jedynie z okazji jasełek i Bożego Narodzenia - jak robią dzieci czy dorośli, ale nie wypada, by wybierać takie stroje na co dzień. Dla nas, chrześcijan, Bóg jest największą świętością, z której nie można robić sobie żartów. Takie przebrania to jest gruba prowokacja. Z religii nie można robić cyrku, dlatego, jak powiedziała mi bliska osoba, w Sejmie nie powinno się dzielić opłatkiem. Podpisuję się pod tymi słowami - przekazał ksiądz dla portalu "Show News".

Zdaniem duchownego Michał "zakpił" z Boga i dodał, że następnym razem powinien przebrać się za... wielbłąda. Ksiądz szczegółowo wyjaśnił swój tok rozumowania.

Pan Szpak, kiedy przebrał się za Chrystusa, zakpił z niego. Następnym razem niech się przebierze za misia, żołnierza czy za wielbłąda, a nie za Chrystusa. Jest bowiem różnica między Chrystusem a człowiekiem. To nie człowiek stworzył Boga, tylko Bóg człowieka. Człowiek ma duszę nieśmiertelną i wolną wolę. Chcesz być w niebie, będziesz. Wolisz być potępiony? To będziesz żyć w piekle. Bóg daje jedną propozycję, diabeł drugą. Od każdego zależy to, co wybierzemy. Szanujmy religię, a nie walczmy z nią - dodał.

