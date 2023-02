Michał Szpak reaguje na zwycięstwo Blanki w preselekcjach do Eurowizji 2023: "JA JE*IE"

Alix 41 min. temu zgłoś do moderacji 157 6 Odpowiedz

Po co my się wiecznie pchamy na Eurowizję? Lecą na to pieniądze, a efekty żadne, od trzydziestu lat. Serio, moglibyśmy wysłać tam reaktywowanych Led Zeppelin, i nic by to nie dało. Pora spojrzeć prawdzie w oczy.