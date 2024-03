Michał Szpak śpiewa o niespełnionej miłości i ŚWIECI NAGOŚCIĄ w nowym teledysku (WIDEO)

Michał Szpak jest niewątpliwie jedną z bardziej enigmatycznych postaci w branży muzycznej. Z pozoru wyjątkowo ekstrawertyczny muzyk o dziwo niezbyt chętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Artysta przyznał w przeszłości, że jest panseksualny, czyli czuje pociąg do osób niezależne od ich płci. Ponadto sam również nie identyfikuje się z żadną płcią.

Choć funkcjonuje w show biznesie już od prawie 14 lat, sfera miłosna Szpaka wciąż owiana jest tajemnicą. W niedawnej rozmowie z Żurnalistą Michał doszedł do wniosku, że wbrew pozorom nie jest szczególnie kochliwy, i że pod wieloma względami jest "totalnym konserwatystą". Przyznał też, że był zakochany w życiu "trzy albo cztery razy", z czego nie każda miłość była odwzajemniona. Kwestia orientacji gwiazdora powróciła też na tapet w ostatnim odcinku talk-show Kuby Wojewódzkiego.

Michał Szpak nagrał piosenkę o niespełnionej miłość. W towarzyszącym jej teledysku wystąpił zupełnie nago

Michał to artysta, który do perfekcji opanował sztukę autopromocji. Muzyk na różne sposoby próbuje wyrazić siebie, a w wywołaniu medialnego szum oprócz kontrowersyjnych wypowiedzi pomagają mu awangardowe stroje, charyzmatyczne występy oraz wpadające w ucho piosenki.

We wtorek na kanał wokalisty trafił teledysk do jego najnowsze piosenki "Bondage", który został nakręcony na pustyni. W klipie może podziwiać odzianego w czarną szatę i obwieszonego srebrną biżuterię muzyka pląsającego w ognistym kręgu i obsypującego się piachem. W jednej ze scen gwiazdor wystąpił zupełnie nago. Teledyskowi towarzyszył wpis, w którym Michał tłumaczy, o czym jest tekst ballady napisanej przez Katarzynę Stankiewicz .

"Bondage" to utwór, w którym opowiadam o niespełnionej miłości, cały czas buzującej w moim sercu. Jest niczym złota klatka, która daje wrażenie dobrostanu, ale jest więzieniem - czytamy. Każda ze stron wie, że nic tego nie będzie, ale uczucie jest tak magiczne i elektryzujące, że co jakiś czas podchodzi do kolejnej próby sił. Podniecającej, choć z góry skazanej na niepowodzenie.