Michał Szpak Z KACZKĄ na ramieniu śpiewa na gali Medal Wolności Słowa (ZDJĘCIA)

Michał Szpak znany jest z zamiłowania do oryginalnych stylizacji. Ostatnimi czasy kreacje wokalisty zdają się jednak wzbudzać szczególnie duże zainteresowanie opinii publicznej. Niedawno w mediach szerokim echem odbił się występ Michała podczas jubileuszu TVN 24 na Top of the Top Sopot Festival, kiedy to pojawił się na scenie w staniku i żałobnej stylizacji. Od tamtej pory artysta jeszcze kilkakrotnie pozował w biustonoszu, co stało się obiektem zaciętej internetowej dyskusji.