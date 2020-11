Michał Wiśniewski celebruje prawko Fabienne z papierosem w zębach: "Pierwsze dziecko zdało!" (STARE ZDJĘCIA)

aga 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przynajmniej ma kontakt z dziećmi i chce tego kontaktu. Niestety, ale to rzadkość w Polsce, że ojcowie chcą utrzymywać kontakty z dziećmi po rozwodzie i błagam nie opowiadajcie bajek, że matki blokują to. W sądach większość ojców nawet nie składa wniosku o kontakty, a że parę procent ojców to robi to jest mniejszość.