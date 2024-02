Michał Wiśniewski gorzko odniósł się do możliwej odsiadki: "Może przyszła na mnie kolej". Wspomniał o wyrokach ojca i braci

Wiedzma 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Michaś, a po co dziennikarze mają prosić cie o wyjaśnienia? Czy ty prawdę powiesz? Nie, ty będziesz robił z siebie oszukanego. Dorosły byłeś, podpisałeś wniosek. Teraz bronisz się mówiąc, że chyba in blanco podpisałeś, czy ty myślisz czasem? Dostałeś lekcje pokory gdy wszystko straciłeś ale wniosków nie wyciagnales, więc przyszła lekcja numer dwa. Nie żal mi ciebie, ludzie siedzą za mniejsze kwoty. Jeśli sąd da ci zawiasy to inni będą brać z ciebie przyklad, bo to dobry sposób na wzbogacenie.