Michał Wiśniewski narzeka na Polskę: "NAJGORSZE państwo, w jakim przyszło mi żyć". Po raz kolejny podkreślił też, że jest NIEWINNY

W poniedziałek Wiśniewski opublikował na Instagramie rodzinne zdjęcie, które opatrzył swoimi przygnębiającymi przemyśleniami . Michał wyznał, że choć kocha swój kraj to jako państwo - nie postrzega zbyt dobrze Polski. Piosenkarz zdradził również, jak na tak ciężkie okoliczności reaguje jego ukochana.

Wracamy do Polski. Do najpiękniejszego kraju, w którym mogłem przyjść na świat i najgorszego państwa, w jakim przyszło mi żyć. Jedynego, czego pragnąłem po latach sukcesów i porażek, był spokój za oknem w postaci uśmiechu mojej żony. Próżno go szukać, choć każdego dnia zakłada maskę jak każda kobieta i podnosi mnie na duchu, a w głębi serca czuje strach. [...] - napisał na Instagramie.