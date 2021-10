Michał Wiśniewski WYDAŁ OŚWIADCZENIE!

We wtorek media zelektryzowała informacja o tym, że gwiazdor estrady Michał W. usłyszał zarzuty w sprawie złożenia nierzetelnej dokumentacji w procesie starania się o kredyt. Chodzi kwotę niemal trzech milionów złotych.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prowadzone jest postępowanie, a zarzuty postawiono już ponad stu osobom. Michałowi W. miałoby grozić nawet do dziesięciu lat więzienia.

Muzyk zareagował na medialne doniesienia błyskawicznie i już wydał oświadczenie w tej sprawie. Na wstępie prosi, by nie ukrywać jego personaliów.

Do postawionych mi, zgodnie z prognozami mediów, zarzutów nie przyznałem się. Ja rozumiem, że media potrzebują wypełnić kontentem swój program lub rubryki, ale wydaje mi się, że jesteście na tyle inteligentnymi ludźmi i zdajecie sobie sprawę, iż publikacjami już wydaliście wyrok. Nie wystarczy napisać "grozi mu", aby większość odczytała to jednoznacznie. Mnie uczono, co również padło przy czynnościach procesowych w prokuraturze, że postawienie zarzutów oznacza podejrzenie popełnienia przestępstwa, po czym po dochodzeniu zostanę lub nie postawiony w stan oskarżenia.