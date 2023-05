Michał Wiśniewski wyjawia, czy OCHRZCI nowo narodzonego syna! Zaskoczeni jego decyzją?

korekta 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szykuj się! Jedyny właściwy wybór, to konsola do gier wideo: Xbox Series X lub Playstation 5. Do tego profesjonalne okulary gamingowe, fotel gamingowy i monitor 27 lub 32 cale z 144Hz, 4K lub 1440p oraz Free Sync. Do tego komplet gier video prosto z rynku online z konsoli w wersjach cyfrowych aby nie podchodzić i co chwilę wkładać płytę. Wszystko zdalnie. Koszt? No myślę, że tak w granicach 10450 PLN? Nie piszę o grach sprzed lat tylko o obecnych, nowych za 350 PLN oraz niektóre starsze za 150 PLN , 80 PLN, 35 PLN.