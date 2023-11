Michał Żebrowski komentuje poczynania Szymona Hołowni: "NIE KUPUJĘ POPCORNU"

Emerytka 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Oczywiście, my wyborcy oczekujemy rozliczenia rzadu ktory stale kombinuje by trwać………….dlaczego nasze wspólne pieniadze często zostały w niegospodarny sposob wydane, dlaczego podzieli naród i nadal próbują to robić, po co w to bagno utopili Kosciol, ktory przetrwa ale zdecydowanie osłabiony i w innej formule.Duzo pytań na ktore powinny paść odpowiedzi.Kazdy z nas wydajac pieniadze stara sie byc gospodarnym i nie moze wydać więcej niż ma lu b kredyt ktory obliguje do zwrotu,a rzad stale nas zadłuża i bedzie katastrofa.