Michał Żewłakow PRZEPRASZA za spowodowanie wypadku POD WPŁYWEM ALKOHOLU: "Jest mi wstyd"

We wtorkowe popołudnie polskie media obiegła informacja, że Michał Żewłakow spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu.

Został przewieziony do izby wytrzeźwień. Kiedy już wytrzeźwiał, postawiliśmy mu zarzuty, bo kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości to jest przestępstwo, za które grozi do dwóch lat więzienia - powiedział portalowi Sport.pl podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji.

Badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu we krwi byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Oprócz tego kierowca bmw odpowie też za wykroczenie, a więc za spowodowanie kolizji drogowej, czyli w tym przypadku chodzi o uszkodzenie autobusu, w który wjechało bmw, kiedy autobus stał na czerwonym świetle.

Po kilku godzinach oświadczenie w sprawie wydał sam zainteresowany. Michał Żewłakow publicznie przyznał się do tego, że wsiadł za kierownicę samochodu po wypiciu alkoholu.

Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla mojego braku odpowiedzialności i wyobraźni. Przepraszam wszystkich za moje zachowanie, szczególnie najbliższych oraz tych, którzy poczuli się zawiedzeni i rozczarowani moją postawą - czytamy.

W dalszej części Żewłakow przeprosił klub Motor Lublin, tym samym oddając się do dyspozycji zarządu. Przeprosiny skierował także do telewidzów, którzy do tej pory mogli oglądać go w roli eksperta w stacji Canal+. Na sam koniec dodał: