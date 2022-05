Michele Morrone wyjaśnia znaczenie tatuażu "AMS". Anna Maria Sieklucka nie będzie zadowolona...

Sonia 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 30 Odpowiedz

U mnie w rodzinie jest taka tradycja ze kobiety rodzą dzieci w wieku 17-18 lat i to jest super bo dzięki temu wszyscy jesteśmy młodzi i mamy siłę. No i mamy szansę poznać swoich pradziadków. A teraz dzieci takie biedne są, mają stare matki i zero rodzeństwa :(