Mick Jagger wyznał, że spał z CZTEREMA TYSIĄCAMI kobiet. Ustatkował się u boku młodszej o 44 lata kobiety (ZDJĘCIA)

Jeżeli to prawda to serdecznie mu współczuję. Ja miałem w życiu ok. 10 partnerek i z każdą przeżywałem coś wspaniałego, motyle w brzuch itd. Gdybym zaliczał seryjnie i kiedy tyko sobie zażyczę pod drzwi przyprowadzono by mi nową dziewczynę to chyba bym został gejem. Przesyt to nuda, nuda , nuda