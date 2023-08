Mieczysław Hryniewicz z "Na Wspólnej" nie utrzymuje z synem ŻADNEGO KONTAKTU: "Nie wiem nawet, gdzie teraz jest"

Klaudia 52 min. temu zgłoś do moderacji 96 16 Odpowiedz

Ale ludziom łatwo przychodzi ocena. Ja mam siostrę dwa lata starszą. Wychowałyśmy się w małym miasteczku. W tym samym czasie. Chodziłyśmy do tych samych szkół. Miałyśmy tych samych nauczycieli, rodzice wychowywali nas tak samo, a charaktery mamy skrajnie różne. Tyle, co rodzice z nią przeszli, to szkoda gadać. Ile wstydu przyniosła, ilu problemów narobiła, ile cała rodzina wysiłku włożyła, żeby ją wyprowadzić na ludzi, ale nie dało się. Sama w końcu namówiłam mamę na zerwanie kontaktu, bo sytuacja robiła się nie do zniesienia. Najbardziej toksyczna osoba jaką znałam. Czasem trzeba uwolnić się nawet od rodzonego dziecka, żeby odzyskać spokój. Nie każdemu da się pomóc, nie każdego da się wychować i nie z każdym dogadać.