Kim i Kourtney Kardashian BIJĄ SIĘ na planie rodzinnego reality show (WIDEO)

Klan Kardashianów to prawdziwa maszynka do robienia pieniędzy. Dzięki show, w którym od 2007 roku pokazują światu niemal każdy aspekt ich życia, cała rodzina nie musi martwić się o swoją przyszłość. Nie dziwi zatem fakt, że Kris Jenner i jej liczne potomstwo robią wszystko, by ciągnąć „Z kamerą u Kardashianów” jak najdłużej.