Między Muchą i Karolakiem znowu GORĄCO. W finale "Czas na Show. Drag Me Out" nazwała go OSZUSTEM

Konflikt pomiędzy Anną Muchą a Tomaszem Karolakiem narodził się jeszcze przed zdjęciami do "Czas na Show. Dag Me Out". Aktorzy najwidoczniej uznali, że przeniesienie go na ekrany telewizorów jest wspaniałym pomysłem i tym o to sposobem w każdym kolejnym odcinku byliśmy świadkami potyczek słownych między celebrytami.