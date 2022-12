Mika Urbaniak o chorobie i życiu w szponach nałogu: "Piłam dziewięć lat. Mama była PRZERAŻONA"

Jeszcze do niedawna kwestia problemów natury psychicznej była w show biznesie tematem tabu. Na szczęście podejście społeczeństwa w tej materii uległo wyraźnej zmianie. Coraz częściej znane nazwiska dzielą swoimi problemami i zachęcają do korzystania z doradztwa psychologicznego czy terapii.

Artystka długo nie wiedziała, co jej dolega, mimo że przez całe lata, jak to sama ujęła, "w jej głowie tykała bomba". "Ukojenia" Mika szukała w alkoholu, którym próbowała się "znieczulić", gdy tylko było jej źle. Gdy to przestało wystarczyć, piosenkarka zaczęła brać narkotyki. W najgorszym momencie swojego życia Urbaniak sięgała po używki na porządku dziennym. W 2003 roku trafiła po imprezie do szpitala, mając 5,4 promila alkoholu we krwi. "Mama była przerażona" — wyznała, przywołując słowa, jakie wtedy usłyszała: "Jeśli nie pójdziesz na odwyk, nie masz wstępu do domu".