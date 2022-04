Mike Tyson POBIŁ fana w samolocie! (WIDEO)

Do incydentu z udziałem Mike'a Tysona doszło na lotnisku w San Francisco, w czasie gdy samolot przygotowywał się do odlotu na Florydę. Jak podaje serwis TMZ Sports, do boksera podszedł rozemocjonowany fan, który poprosił go o wspólne zdjęcie. Gwiazdor nie robił żadnych problemów i zgodził się na fotkę. Później mężczyzna zajął miejsce za nim i zaczął go nagrywać, nadmiernie okazując przy tym swoją ekscytację i mówiąc wprost do ucha Mike'a. Podobno fan nie zareagował na prośbę Tysona, by się uspokoił i nadal robił zamieszenie.