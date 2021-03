Mikołaj Jędruszczak publicznie PRZEPRASZA Sylwię Madeńską za słowa o zdradzie. "PONIOSŁA MNIE FANTAZJA W NERWACH"

Wydaje mi się, że stara miłość nie rdzewieje generalnie i jeżeli coś się zamyka w takich niejasnych okolicznościach, a to uczucie było, no to jest niedosyt... I wydaje mi się, że, no nie tez mówić za Sylwię, ale czuje gdzieś podskórnie jako człowiek z Love Island, że to jest z dwóch stron - wyznał w rozmowie z Michałem Dziedzicem.