Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak celebrują randkę w teatrze (ZDJĘCIA)

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak poznali się ponad 20 lat temu, ale nie zapałali wtedy do siebie poważnym uczuciem. Ich drogi rozeszły się, by na nowo zejść się w 2016 roku. Uczucie wybuchło na planie programu "Celebrity Salon", w którym tworzący jeden team Sylwia i Mikołaj pracowali w salonie kosmetycznym i - między innymi - depilowali pachy klientom. Owocem tej pracy był nowy przydomek Krawczyka - "Depilator" oraz ślub pary, do którego doszło w 2017 roku.